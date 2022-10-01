Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о повреждении Фукса

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал повреждение защитника клуба Бруно Фукса в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1). Бразилец провёл весь матч на скамейке запасных.



«Фукс почувствовал небольшой дискомфорт после последнего удара на разминке. Побоялись усугубить травму. Сегодня все сражались как львы. Мы потеряли Дивеева на ровном месте», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 балла за 11 проведённых встреч. В следующем туре ЦСКА примет московское «Динамо». Игра состоится в субботу, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.