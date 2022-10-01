Фёдор Чалов объяснил, почему стал больше забивать

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов после матча с подмосковными «Химками» в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором его команда победила со счётом 2:1, объяснил, благодаря чему удалось повысить свою результативность.

«Почему стал больше забивать? Стал чаще играть. Командировка в Швейцарию? Всё в совокупности», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков после 11 проведённых встреч. ЦСКА — на второй строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 23 балла за 11 игр. В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Уралом» (7 октября, 17:30 мск), ЦСКА примет московское «Динамо» (8 октября, 16:30 мск).