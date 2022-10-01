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Иванов сообщил, что игроки «Урала» получат пятерные премиальные за победу над «Локо»

Иванов сообщил, что игроки «Урала» получат пятерные премиальные за победу над «Локо»
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Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (4:2) сообщил, что футболисты клуба из Екатеринбурга получат пятерные премиальные по итогам встречи.

«Какие премиальные? Пятерные!» — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После проведённой встречи «Урал» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету подопечных Виктора Гончаренко семь очков после 11 проведённых встреч. В следующем туре «Урал» сыграет дома с подмосковными «Химками». Встреча состоится в Екатеринбурге в пятницу, 7 октября. Стартовый свисток — в 17:30 по московскому времени.

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