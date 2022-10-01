Циннбаэур: «Локо» выиграл у «Химок» — все были счастливы. Теперь проиграли — нас критикуют

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после проигранной встречи с «Уралом» со счётом 2:4 в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о критике в адрес тренерского штаба железнодорожников.

«Сколько «Локомотив» должен проиграть матчей, чтобы тренерский штаб ушёл? Прошлую игру с «Химками» выиграли — все были счастливы. Сегодня мы проиграли — нас критикуют. Мы должны продолжать работать», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После проведённой встречи «Урал» в турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идёт на 12-й позиции. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко встретятся с «Химками», а железнодорожники сыграют с «Сочи».