Башкиров присоединился к клубу из Андорры, который тренирует Дмитрий Черышев
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Российский полузащитник Евгений Башкиров присоединился к клубу «Санта-Колома» из Андорры, сообщает «РБ Спорт».
«Он вышел на связь буквально неделю назад, может, даже чуть меньше. Он уже приехал, тренируется с нами. Осталось только начать работу с бумажными делами, но сколько она продлится, мы ещё не знаем», — заявил главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев.
В феврале 2020 года 31-летний полузащитник перешёл в польский «Заглембе» из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он провёл в чемпионате Польши шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В апреле 2022 года Башкиров расторг контракт с «Заглембе».
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