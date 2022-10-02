Месси обогнал вратаря Рожерио Сени по голам со штрафных. До лидера ещё 17 точных ударов

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил свой 60-й гол со штрафного в карьере, информирует sportzpoint.com.
Это произошло в матче 9-го тура французской Лиги 1 – «ПСЖ» выиграл у «Ниццы» со счётом 2:1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Месси забил на 29-й минуте, затем форвард гостей Гаэтан Лаборде сравнял счёт, а решающий мяч в пользу столичной команды оформил Килиан Мбаппе.
Месси догнал в списке лучших исполнителей штрафных ударов экс-игрока «Барселоны» Рональда Кумана – у него тоже 60 голов, забитых с таких стандартов. А обогнал Лионель Рожерио Сени (59 мячей со штрафных). Бразильский вратарь завершил свою карьеру в 2017 году, и все её годы он провёл в «Сан-Паулу». Сейчас он является главным тренером команды.
Лидирует же в списке лучших исполнителей штрафных с 77 голами Жуниньо Пернамбукано, известный по выступлениям за «Лион». У легендарного Пеле 70 мячей со штрафных, у аргентинца Виктора Легроталье и бразильца Роналдиньо – по 66, у Дэвида Бекхэма – 65, у Диего Марадоны и Зико – по 62.
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