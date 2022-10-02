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Спартак Гогниев: оба тайма с ЦСКА мы играли очень задорно. А результат придёт

Спартак Гогниев: оба тайма с ЦСКА мы играли очень задорно. А результат придёт
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о матче с московским ЦСКА, который завершился поражением его команды со счётом 1:2.

«Мы оба тайма играли очень задорно. Это психология, команда немного в удручённом состоянии. Как бы ты ни нацеливал, как бы ни говорил, что нужно выкидывать всё лишнее из головы. Результат придёт, игра придёт. Ребятам тяжело психологически перемалывать. Но при всех минусах, в том, как сегодня ребята играли, как бодались, было много плюсов и позитива», – приводит слова Гогниева официальный сайт «Химок».

На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу армейцев. Дублем отметился нападающий Фёдор Чалов. «Химкам» удалось отквитать один гол лишь на 88-й минуте, когда с передачи Аяза Гулиева забил Бутта Магомедов.

ЦСКА укатывал «Химки» 87 минут. А потом решил поиздеваться над своими болельщиками ЦСКА укатывал «Химки» 87 минут. А потом решил поиздеваться над своими болельщиками
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