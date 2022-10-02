Спартак Гогниев: оба тайма с ЦСКА мы играли очень задорно. А результат придёт
Поделиться
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о матче с московским ЦСКА, который завершился поражением его команды со счётом 1:2.
«Мы оба тайма играли очень задорно. Это психология, команда немного в удручённом состоянии. Как бы ты ни нацеливал, как бы ни говорил, что нужно выкидывать всё лишнее из головы. Результат придёт, игра придёт. Ребятам тяжело психологически перемалывать. Но при всех минусах, в том, как сегодня ребята играли, как бодались, было много плюсов и позитива», – приводит слова Гогниева официальный сайт «Химок».
На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу армейцев. Дублем отметился нападающий Фёдор Чалов. «Химкам» удалось отквитать один гол лишь на 88-й минуте, когда с передачи Аяза Гулиева забил Бутта Магомедов.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
06:00
-
05:48
-
05:06
-
04:10
-
03:40
-
03:24
-
02:59
-
02:34
-
02:04
-
00:59
-
00:52
-
00:42
-
00:35
-
00:30
-
00:25
-
00:15
-
00:13
-
00:03
- 1 октября 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
23:46
-
23:30
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:14
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:17
Партнерский контент