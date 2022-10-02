Футболист «Спартака» Литвинов: хочется в «Реале» поиграть

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что хочет поиграть в мадридском «Реале». Также футболист признался, что счастлив в стане красно-белых. Литвинов высказался о переходе Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит» и сказал, что не хочет говорить громких слов о том, что никогда не перейдёт в стан прямого конкурента.
«Маслов хочет уехать в АПЛ? Конечно, тоже хочется в Европу. Соглашусь с ним. Если честно, мне по душе Ла Лига, где всё через пас. Хочется в «Реале» поиграть. Мне кажется, что сейчас российским игрокам уехать в Европу сложнее из-за внешних проблем. В том числе они касаются и футбола.
Может ли со мной повториться история Бакаева с переходом в «Зенит»? Всё же переход Бакаева в «Зенит» — стечение обстоятельств. Конечно же, я за него переживаю, он мой близкий товарищ, помню, как он помогал мне, когда я только начинал играть. Я его вообще не осуждаю за переход в «Зенит», потому что в этой жизни всё бывает. У него просто получилось так, что он играет там. Да, для болельщиков это неприятная новость, когда футболист красно-белых переходит в команду к принципиальному сопернику. Я не хочу говорить громких слов, что никогда не перейду в «Зенит» или ЦСКА. Я себя замечательно ощущаю в «Спартаке». Мне папа с детства прививал любовь к этому клубу. Рад, что так сложились обстоятельства, что я игрок «Спартака». Безумно счастлив в этой команде», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
- 2 октября 2022
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