Мостовой: «Пари НН» дома может потрепать «Спартак», но Промес в хорошей форме

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Спартак».

«Спартак» на неделе крупно обыграл «Зенит». Команда сейчас на коне. Но лучше так не говорить, так как вчерашняя игра «Локомотива» показала многое. Когда ты дома проигрываешь 0:4 команде, которая была на предпоследнем месте, это ужасно! «Спартаку» нужно быть осторожнее. «Пари НН» дома может потрепать любого. Сейчас «Спартак» зависим от Промеса, но он в хорошей форме. Как играет «Пари НН», мы знаем — десять человек сзади и один впереди, рассчитывая на контратаки. В любом случае «Спартак» хороший раздражитель для любой команды», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.