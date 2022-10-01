«Пари НН» — «Спартак». Будет не сложнее, чем с «Зенитом»

2 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» Москва. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.00. Успех москвичей оценён экспертами в 1.70. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» 2 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» (02.10.2022)

Позади уже 10 туров Российской Премьер-Лиги. На 2 октября запланировано четыре встречи. В одной из них на стадионе «Нижний Новгород» местный «Пари НН» примет московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.

За 10 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России клуб из Нижнего Новгорода одержал три победы — над «Уралом» (1:0), «Факелом» (3:1) и «Ахматом» (тоже 3:1). Вничью сыграл с «Локомотивом» (1:1), ЦСКА и «Динамо» (в обоих случаях 2:2). Поражения потерпел от «Химок» (0:3), «Сочи» (1:2), «Ростова» (3:4) и «Оренбурга» (0:2).

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Помимо того, нижегородцы обыграли «Локомотив» (2:0) и «Химки» (1:1, по серии пенальти 5:3), а также уступили «Краснодару» (0:2) в Кубке России. За эти 13 баталий они пропустили более 20 мячей, но и сами забили прилично — 19. Шесть из них (пять в РПЛ и один в Кубке России) записал на свой счёт Тимур Сулейманов, ставший открытием текущего сезона.



В недавнем интервью 22-летний нападающий отметил, что при нынешнем главном тренере — Михаиле Галактионове — футбол «Пари Нижний Новгород» стал более открытым. Также форвард рассказал, что у него появилось больше моментов для взятия ворот и индивидуальных тренировок, направленных на повышение результативности.

«Спартак» за стартовые 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России уступил трижды — «Динамо» (0:1), «Зениту» (1:2) и «Ростову» (2:4). Также он поделил очки с «Ахматом» (1:1). Победы одержал над «Краснодаром» (4:1), «Оренбургом» (тоже 4:1), «Уралом» (2:0), «Сочи» (3:0), «Факелом» (4:1) и «Локомотивом» (1:0).

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Кроме того, красно-белые одержали победы во всех трёх встречах группового этапа текущего розыгрыша Кубка России. Сначала они обыграли «Крылья Советов» (1:0), а затем разгромили «Факел» (3:0) и действующего чемпиона РПЛ — «Зенит» (тоже 3:0). За эти 13 встреч подопечные Абаскаля пропустили только 11 мячей, а сами наколотили — 29.

11 из них (восемь в РПЛ и три в Кубке России) записал на свой счёт Квинси Промес, возглавляющий на данный момент таблицу лучших бомбардиров чемпионата России. Нынешняя игра голландца напоминает о Массимо Каррере и победе в чемпионате России в сезоне-2016/2017. Тогда Промес сыграл одну из ключевых ролей в успехе «Спартака».



Сейчас, при Гильермо Абаскале, нападающий, да и почти все остальные футболисты смотрятся очень собранно и мотивированно. Ранее упомянутую победу над «Зенитом» они одержали абсолютно справедливо. Счёт, конечно, не совсем по игре, но три очка москвичи однозначно заслужили.



В недавнем интервью бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи выразил мнение, что поражение «Зенита» пойдёт на пользу красно-белым. Он полагает, что они воспрянут духом. Весьма вероятно, что так и будет. Поэтому предлагаем проверить П2 за коэффициент 1.70.

«Спартак» выглядят предпочтительнее нижегородцев. У него лучше результаты на последней дистанции, статистика, а также сильнее состав. Ещё раз отметим грамотное руководство Гильермо Абаскаля, поставившего своим подопечным классный атакующий футбол, приносящий плоды.

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В то же время встреча, скорее всего, получится яркой и зрелищной. На двоих команды наколотили без малого 50 мячей в текущем сезоне. Думаем, не станут отходить они от атакующего футбола и в предстоящем матче. Как минимум три гола на двоих наверняка сумеют соорудить.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» 2 октября 2022 года

«Пари НН» при Галактионове стал более отрытым и атакующим клубом. 2:2 с «Динамо» и ЦСКА, а также 3:4 с «Ростовом» внушают уверенность, что и предстоящий матч получится интересным, а также насыщенным на события. У «Спартака» с результативностью дела обстоят ещё лучше. Да и по другим параметрам он превосходит нижегородцев. Думается, красно-белые одержат верх в предстоящем матче, и ждём много голов.



Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 1.70.

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