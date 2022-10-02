Канчельскис: посмотрим, как «Спартак» справится с эмоциями от победы над «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Пари НН».
«Спартак» — команда нестабильная и непредсказуемая. «Спартак» может выдать классную игру, а могут и провалить. Трудно сказать, как «Спартак» сыграет с «Пари НН». Нестабильность у «Спартака» присутствует. Посмотрим, как «Спартак» справится с эмоциями после победы над «Зенитом», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — «Спартак».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Максим Ковалёв (Реутов). В роли резервного рефери выступит Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
- 2 октября 2022
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