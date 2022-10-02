«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Марсьяль отличился за «красных дьяволов»

Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 83-й минуте «Манчестер Юнайтед» убежал в редкую атаку. Мяч оказался у французского нападающего Антони Марсьяля, который сумел пробить точно по воротам — 2:6.



«Манчестер Сити» набрал 17 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший 21 очко.

Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед»