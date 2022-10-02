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Комличенко: прикольно, что забиваю «Зениту» четыре матча подряд

Комличенко: прикольно, что забиваю «Зениту» четыре матча подряд
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал свою результативную серию из четырёх матчей подряд с «Зенитом».

«Моё празднование? Хотел на коленях прокатиться — не получилось, это всё русские газоны. Думал, проскольжу как в Англии. Четыре матча подряд забиваю «Зениту»? Прикольно. Классно, потому что чемпиону страны забивать супер», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Напомним, как развивались события в матче «Зенит» 3:1 «Ростов»:

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: Питерцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Сергея Песьякова.

Ростовчане сравняли на первых минутах второго тайма: Кирилл Щетинин сделал пас на правый край, Александр Сильянов забежал и прострелил в штрафную — Николай Комличенко опередил Деяна Ловрена и вколотил мяч под перекладину. На 65-й минуте «Зенит» вперёд вывел Вендел: Вячеслав Караваев сделал длинный заброс к чужой штрафной. Вендел подобрал отскок, сыграл в стенку с Иваном Сергеевым, выскочил на ворота и аккуратно пробил в дальний угол. На 77-й минуте Далер Кузяев забил третий мяч «Зенита»: Малком рванул в свободную зону и классной передачей разрезал оборону «Ростова». Кузяев выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч от рук Песьякова влетел в дальний угол.

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