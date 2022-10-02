«Динамо» проиграло «Ахмату» в матче 11-го тура РПЛ

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном проходил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Динамо». Финальный свисток Владислава Безбородова ознаменовал победу домашней команды со счётом 2:1.
На 22-й минуте Лечи Садулаев выполнил прекрасный навес на небольшой высоте к линии вратарской, где Антон Швец выиграл позиционную борьбу у двух защитников и головой технично подрезал мяч в правый угол. На 43-й минуте точным и мощным ударом отметился сам Садулаев с передачи Мирослава Богосаваца. На 62-й минуте Садулаев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В концовке матча за «Динамо» отличился Ярослав Гладышев, но этот гол не помог команде избежать поражения.
«Ахмат» набрал 17 очков и вышел на седьмую строчку турнирной таблицы. «Динамо» (16) — на восьмой позиции.
Обслуживала матч «Ахмат» — «Динамо» судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный судья: Евгений Буланов (Саранск).
- 2 октября 2022
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