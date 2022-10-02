Франко Камоцци предположил, в каком случае «Спартак» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Франко Камоцци, советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне. Сегодня, 2 октября, «Спартак» в матче 11-го тура РПЛ нанёс поражение «Пари НН». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, закончилась со счётом 2:1. «Спартак» по ходу матча уступал со счётом 0:1.



«Если «Спартак» продолжит играть в том же духе, как и в матче с «Пари НН», то смогут бороться за чемпионство», — сказал Каммоци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Счёт в матче был открыт на 37-й минуте: у «Пари НН» отличился Мамаду Майга: полузащитник получил пас перед штрафной, легко ушёл от Наиля Умярова с Антоном Зиньковским, продвинулся вперёд и из-под Михи Мевли пробил в ближний угол — Александр Селихов не дотянулся.



На 66-й минуте отличился Шамар Николсон: Зиньковский совершил заброс в штрафную, Квинси Промес сделал классную скидку на Николсона, который с лёта направил мяч в сетку ворот! На 75-й минуте Промес реализовал пенальти.

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. «Пари НН» (12) — 10-й.