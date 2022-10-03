Кристиан Пулишич летом мог стать игроком «Ньюкасла»

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич в летнее трансферное окно мог стать футболистом другой команды английской Премьер-лиги. Американским футболистом интересовался «Ньюкасл», однако дело не дошло до перехода. Об этом сообщает Give me Sport.
24-летний Пулишич перешёл в «Челси» из «Боруссии» в январе 2019 года, но сезон-2018/2019 закончил в расположении дортмундской команды. За «Челси» Кристиан в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов, отметившись одной результативной передачей. Соглашение между Пулишичем и «Челси» истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» набрал 13 очков в семи матчах и занимает в турнирной таблице пятое место.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 3 октября 2022
-
00:34
-
00:31
-
00:28
-
00:16
-
00:12
-
00:04
-
00:00
- 2 октября 2022
-
23:54
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:28
-
23:24
-
23:10
-
22:58
-
22:57
-
22:51
-
22:39
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:17
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:42
-
21:41
-
21:35
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:13
-
21:01
-
20:56
-
20:56