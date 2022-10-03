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Кристиан Пулишич летом мог стать игроком «Ньюкасла»

Кристиан Пулишич летом мог стать игроком «Ньюкасла»
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Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич в летнее трансферное окно мог стать футболистом другой команды английской Премьер-лиги. Американским футболистом интересовался «Ньюкасл», однако дело не дошло до перехода. Об этом сообщает Give me Sport.

24-летний Пулишич перешёл в «Челси» из «Боруссии» в январе 2019 года, но сезон-2018/2019 закончил в расположении дортмундской команды. За «Челси» Кристиан в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов, отметившись одной результативной передачей. Соглашение между Пулишичем и «Челси» истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» набрал 13 очков в семи матчах и занимает в турнирной таблице пятое место.

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