Карим Бензема трижды в 2022 году не забил пенальти в ворота «Осасуны»

Нападающий «Реала» Карим Бензема трижды не мог забить пенальти в ворота «Осасуны» в 2022 году. Это больше, чем любым другим командам в чемпионате Испании.
Напомним, в матче седьмого тура «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» со счётом 1:1. Уже в дополнительное время француз не смог реализовать пенальти. В апреле 2022 года Бензема не смог реализовать два пенальти в одном матче с «Осасуной».
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в пяти матчах в чемпионате Испании, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
«Реал» набрал 19 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. «Осасуна» находится на седьмом месте, записав в свой актив 13 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Барселона», набрав 19 очков
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