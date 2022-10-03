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Джикия прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Нижним Новгородом»

Джикия прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Нижним Новгородом»
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28-летний российский защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о волевой победе красно-белых в гостевой игре 11-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Забили два мяча, выиграли. Важные три очка. Изменения во втором тайме? Мы продолжили так же играть, знали, что будут моменты. Попадание соперника в перекладину? Ну, одна из атак, которая могла закончиться голом. К счастью, не удалось им там забить.

Исполнение пенальти Промесом? Квинси умеет. Я прихрамываю? Устал», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Напомним, после 11 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. В следующем туре красно-белые примут самарские «Крылья Советов». Встреча пройдёт в воскресенье, 9 октября, а её начало запланировано на 14:00 мск.

«Спартак» был в одном ударе от краха. А потом полностью перевернул игру «Спартак» был в одном ударе от краха. А потом полностью перевернул игру
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