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Антон Зиньковский извинился перед «Спартаком» после матча с «Нижним Новгородом»

Антон Зиньковский извинился перед «Спартаком» после матча с «Нижним Новгородом»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Я бы не сказал, что провёл хороший матч. Сказал ли Абаскаль что-то в перерыве по пропущенному голу? Нет, ничего не сказал, но я сам понимал, что принял участие в негативном ключе в голе. Моя вина в этом есть. Я хотел извиниться перед командой. Момент не обсуждали, были какие-то общие темы и корректировки», — приводит слова Зиньковского Sport24.

После 11 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 22 очка. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 7 очков.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Крыльями Советов».

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