Агент Языджи ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию. Ранее Языджи выступал за ЦСКА. Сейчас контракт футболиста принадлежит «Лиллю», но на правах аренды он играет за турецкий «Трабзонспор».
«Юсуф счастлив, он вернулся домой в город, в котором он родился. «Трабзонспор» – это команда, за которую он болеет. У него была лёгкая травма, теперь он вернулся. Ему не терпится внести свой вклад в команду.
Он скучает по ЦСКА, этот клуб занимает особое место в его сердце. Юсуф всегда следит за их матчами. Может ли он вернуться? Кто знает. Мы очень любили Россию, и это прекрасное место навсегда останется в наших сердцах. Надеюсь, всё вернётся на круги своя, и российские команды снова смогут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА. Надеюсь, мы увидимся снова», — приводит слова Чебеджи Metaratings.
- 3 октября 2022
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