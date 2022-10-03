Агент Языджи ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию. Ранее Языджи выступал за ЦСКА. Сейчас контракт футболиста принадлежит «Лиллю», но на правах аренды он играет за турецкий «Трабзонспор».

«Юсуф счастлив, он вернулся домой в город, в котором он родился. «Трабзонспор» – это команда, за которую он болеет. У него была лёгкая травма, теперь он вернулся. Ему не терпится внести свой вклад в команду.

Он скучает по ЦСКА, этот клуб занимает особое место в его сердце. Юсуф всегда следит за их матчами. Может ли он вернуться? Кто знает. Мы очень любили Россию, и это прекрасное место навсегда останется в наших сердцах. Надеюсь, всё вернётся на круги своя, и российские команды снова смогут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА. Надеюсь, мы увидимся снова», — приводит слова Чебеджи Metaratings.