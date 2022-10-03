Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Языджи ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию

Агент Языджи ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию
Комментарии

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию. Ранее Языджи выступал за ЦСКА. Сейчас контракт футболиста принадлежит «Лиллю», но на правах аренды он играет за турецкий «Трабзонспор».

«Юсуф счастлив, он вернулся домой в город, в котором он родился. «Трабзонспор» – это команда, за которую он болеет. У него была лёгкая травма, теперь он вернулся. Ему не терпится внести свой вклад в команду.

Он скучает по ЦСКА, этот клуб занимает особое место в его сердце. Юсуф всегда следит за их матчами. Может ли он вернуться? Кто знает. Мы очень любили Россию, и это прекрасное место навсегда останется в наших сердцах. Надеюсь, всё вернётся на круги своя, и российские команды снова смогут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА. Надеюсь, мы увидимся снова», — приводит слова Чебеджи Metaratings.

Главные переходы Европы после закрытия трансферного окна. В списке — три экс-звезды РПЛ Главные переходы Европы после закрытия трансферного окна. В списке — три экс-звезды РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022