Баженов: смотрел на «Пари НН» с удовольствием. Давно не видел такой грамотной игры

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу красно-белых в матче 11-го тура РПЛ с «Пари Нижним Новгородом» (2:1).

«Понравилась игра обеих команд. В первую очередь отмечу «Пари НН», давно не наблюдал такой грамотной игры в обороне, игроки располагались в 10-15 метрах друг от друга на протяжении всего матча. Чтобы добиться такого от игроков, нужна колоссальная работа. Поздравляю, очень организованно сыграли.

«Спартаку» даже при его давлении было очень сложно забить. Не скажу, что у них было очень много моментов. Рука – пенальти, но так бывает, второй гол – нестандартная комбинация. Чтобы вскрыть такую оборону, нужны нестандартные действия, что «Спартак» и показал.

Две команды сыграли очень хорошо. Важно, что «Спартак» отыгрался, показал характер. Обидная ошибка нескольких человек привела к нелогичному голу. В перерыве получилось перестроиться, сделать замены, добавить ещё. «Спартак» заслуженно победил, но это не умаляет достоинства «Нижнего Новгорода». С удовольствием смотрел, давно не видел, как команда может так обороняться на протяжении всего матча. Обычно это возможно до 70-й минуте, а ребята до конца очень грамотно играли. Поэтому больше хочу отметить «Пари НН», «Спартак» выиграл очень трудный матч, особенно через несколько дней после победы над «Зенитом». Там тоже эмоции выплеснули, ротация была. Поздравляю, матч правда был очень хорошим», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.