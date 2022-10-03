Индзаги: «Барселона» — одна из трёх команд, демонстрирующих лучший футбол в Европе

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» поделился мнением о каталонской команде.



«Барселона» — сильная команда. Это один из трёх клубов, которые демонстрируют лучший футбол в Европе. Мы чётко осознаём важность этого матча. Игроки «Барселоны» агрессивны в отборе мяча и знают, как нужно действовать при владении мячом. Теперь у каталонцев есть Левандовски, который является отличным футболистом.



Конечно, сейчас мы в трудной ситуации. Мы уже заплатили за свои ошибки в матче с «Баварией», несмотря на то, что провели неплохой матч. Теперь каждый должен показать большее, включая меня», — приводит слова Индзаги Marca.

«Мальорка» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур: