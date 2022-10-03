Индзаги: «Барселона» — одна из трёх команд, демонстрирующих лучший футбол в Европе

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» поделился мнением о каталонской команде.
«Барселона» — сильная команда. Это один из трёх клубов, которые демонстрируют лучший футбол в Европе. Мы чётко осознаём важность этого матча. Игроки «Барселоны» агрессивны в отборе мяча и знают, как нужно действовать при владении мячом. Теперь у каталонцев есть Левандовски, который является отличным футболистом.
Конечно, сейчас мы в трудной ситуации. Мы уже заплатили за свои ошибки в матче с «Баварией», несмотря на то, что провели неплохой матч. Теперь каждый должен показать большее, включая меня», — приводит слова Индзаги Marca.
«Мальорка» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
- 3 октября 2022
-
20:32
-
20:30
-
20:22
-
20:08
-
20:07
-
19:54
-
19:53
-
19:32
-
19:31
-
19:21
-
19:12
-
18:52
-
18:44
-
18:36
-
18:32
-
18:27
-
18:23
-
18:22
-
18:13
-
18:06
-
17:59
-
17:49
-
17:47
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
16:42
-
16:25
-
16:22
-
16:10
-
16:07
-
16:02
-
15:50