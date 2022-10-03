Талалаев объяснил причину неудачной игры «Динамо» в нынешнем сезоне

Бывший наставник «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о неудачной игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне. В межсезонье в команде поменялся главный тренер. Сандро Шварц покинул коллектив, а его сменил Славиша Йоканович.



«Причины неудачной игры? Ну, во-первых, они прилетели за два часа до матча в Грозный. Во-вторых, у них сильно изменилась игра. Раньше были перехваты и резкие контратаки. Сейчас этого нет. Они редко так взрываются, редко проводят такие контратаки. В «Динамо» всё изменилось», — сказал Талалаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».



«Динамо» в матче 11-го тура РПЛ уступило «Ахмату» со счётом 1:2. Для москвичей то поражение стало третьим подряд.



«Ахмат» набрал 17 очков и вышел на седьмую строчку турнирной таблицы. «Динамо» (16) — на восьмой позиции.