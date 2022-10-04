Жена Златана Ибрагимовича рассказала, как познакомилась с мужем

Хелена Сегер, жена шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, вспомнила, как познакомилась с мужем.
«Он неправильно припарковал свою «Феррари» на автостоянке в Мальмё. Он сделал это так, что мой «Мерседес» не смог выехать. Довольно грубо я сказала ему, чтобы он перепарковался. И да, он увидел то, что ему понравилось», — приводит слова Сегер The Sun.
Пара воспитывает 16-летнего Максимилиана Ибрагимовича и 14-летнего Винсента Ибрагимовича.
41-летний Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. В прошлом сезоне шведский форвард помог команде завоевать первое чемпионство в Италии спустя 11 лет. В нынешней кампании Ибрагимович ещё ни разу не выходил на поле, так как восстанавливается после операции на колене.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства. Видеоролик:
- 4 октября 2022
-
17:52
-
17:50
-
17:47
-
17:45
-
17:35
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
16:59
-
16:50
-
16:47
-
16:31
-
16:19
-
16:15
-
16:02
-
16:01
-
15:36
-
15:34
-
15:30
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:13
-
14:57
-
14:52
-
14:40
-
14:38
-
14:37
-
14:36
-
14:29
-
14:26
-
14:23
-
14:20
-
14:12
-
14:10