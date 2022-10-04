Жена Златана Ибрагимовича рассказала, как познакомилась с мужем

Хелена Сегер, жена шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, вспомнила, как познакомилась с мужем.



«Он неправильно припарковал свою «Феррари» на автостоянке в Мальмё. Он сделал это так, что мой «Мерседес» не смог выехать. Довольно грубо я сказала ему, чтобы он перепарковался. И да, он увидел то, что ему понравилось», — приводит слова Сегер The Sun.



Пара воспитывает 16-летнего Максимилиана Ибрагимовича и 14-летнего Винсента Ибрагимовича.



41-летний Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. В прошлом сезоне шведский форвард помог команде завоевать первое чемпионство в Италии спустя 11 лет. В нынешней кампании Ибрагимович ещё ни разу не выходил на поле, так как восстанавливается после операции на колене.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства. Видеоролик: