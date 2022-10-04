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Marca: Сампаоли сменит Лопетеги на посту главного тренера «Севильи»

Marca: Сампаоли сменит Лопетеги на посту главного тренера «Севильи»
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Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли станет новым наставником «Севильи», сообщает Marca.

По информации источника, нынешний главный тренер испанского клуба Хулен Лопетеги будет отправлен в отставку 6 октября после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией». Сампаоли уже согласился возглавить «Севилью».

Напомним, Лопетеги возглавляет «Севилью» с 2019 года. Последним местом работы Сампаоли был «Марсель», который специалист покинул в нынешнем году.

«Севилья» в семи матчах набрала пять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Барселона» (19). Действующий чемпион Испании — мадридский «Реал».

«Севилья» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:

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