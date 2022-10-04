Marca: Сампаоли сменит Лопетеги на посту главного тренера «Севильи»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли станет новым наставником «Севильи», сообщает Marca.
По информации источника, нынешний главный тренер испанского клуба Хулен Лопетеги будет отправлен в отставку 6 октября после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией». Сампаоли уже согласился возглавить «Севилью».
Напомним, Лопетеги возглавляет «Севилью» с 2019 года. Последним местом работы Сампаоли был «Марсель», который специалист покинул в нынешнем году.
«Севилья» в семи матчах набрала пять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Барселона» (19). Действующий чемпион Испании — мадридский «Реал».
«Севилья» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 7-й тур:
- 4 октября 2022
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