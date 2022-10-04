Последний любительский клуб «СтавАгроСоюз» вылетел из Кубка России
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Сегодня, 4 октября, состоялся матч 1/32 финала Кубка России между любительским клубом «СтавАгроСоюз» из Ставропольского края и нижнекамским «Нефтехимиком». Команды играли на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу гостей.
Счёт в матче на 35-й минуте открыл Филипп Дворецков. Во втором тайме голы на свой счёт записали Артём Котик и Максим Барсов. Нижнекамский клуб возглавляет бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков. Таким образом, из текущего розыгрыша Кубка России вылетели все непрофессиональные команды.
Ранее из соревнования вылетели медийные команды «Амкал» и 2DROTS. Всего в нынешнем розыгрыше турнира приняли участие 11 непрофессиональных коллективов.
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