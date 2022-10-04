Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Последний любительский клуб «СтавАгроСоюз» вылетел из Кубка России

Последний любительский клуб «СтавАгроСоюз» вылетел из Кубка России
Комментарии

Сегодня, 4 октября, состоялся матч 1/32 финала Кубка России между любительским клубом «СтавАгроСоюз» из Ставропольского края и нижнекамским «Нефтехимиком». Команды играли на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу гостей.

Счёт в матче на 35-й минуте открыл Филипп Дворецков. Во втором тайме голы на свой счёт записали Артём Котик и Максим Барсов. Нижнекамский клуб возглавляет бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков. Таким образом, из текущего розыгрыша Кубка России вылетели все непрофессиональные команды.

Ранее из соревнования вылетели медийные команды «Амкал» и 2DROTS. Всего в нынешнем розыгрыше турнира приняли участие 11 непрофессиональных коллективов.

Фонбет Кубок России. 1/32 финала
04 октября 2022, вторник. 17:00 МСК
СтавАгроСоюз
Ивановское (Ставропольский край)
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Дворецков – 35'   0:2 Котик – 64'   0:3 Барсов – 77'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022