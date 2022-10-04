Суарес может стать игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» после ЧМ-2022

Нападающий Луис Суарес может стать игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» после чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает RAC1.
Ранее президент уругвайского «Насьонала» Хосе Фуэнтес сообщил, что 35-летний форвард, в данный момент выступающий за клуб, покинет команду по истечении контракта в конце 2022 года. Суарес сможет присоединиться к клубу из Лос-Анджелеса на правах свободного агента.
Уругваец вернулся в «Насьонал» в июле 2022 года, проведя за клуб 11 матчей, забив четыре гола и отдав три результативных паса. Ранее Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».
Сборная Уругвая на групповом этапе чемпионата мира 2022 года сыграет с командами Южной Кореи, Португалии и Ганы.
Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая:
- 4 октября 2022
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