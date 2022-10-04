Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суарес может стать игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» после ЧМ-2022

Суарес может стать игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» после ЧМ-2022
Комментарии

Нападающий Луис Суарес может стать игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» после чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает RAC1.

Ранее президент уругвайского «Насьонала» Хосе Фуэнтес сообщил, что 35-летний форвард, в данный момент выступающий за клуб, покинет команду по истечении контракта в конце 2022 года. Суарес сможет присоединиться к клубу из Лос-Анджелеса на правах свободного агента.

Уругваец вернулся в «Насьонал» в июле 2022 года, проведя за клуб 11 матчей, забив четыре гола и отдав три результативных паса. Ранее Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».

Сборная Уругвая на групповом этапе чемпионата мира 2022 года сыграет с командами Южной Кореи, Португалии и Ганы.

Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022