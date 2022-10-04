Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Челси»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от третьего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». После двух туров турнира синие замыкают турнирную таблицу группы E. В активе команды Грэма Поттера одно очко. «Россонери» с четырьмя очками возглавляют квартет.



«Мы понимаем, что нас ждёт встреча с недавним победителем Лиги чемпионов. Думаю, результат матча с загребским «Динамо» удивил всех. Соперник сменил соперника, и теперь нам предстоит встреча с замотивированным соперником. Мы хорошо готовы, но я не думаю, что следующее противостояние станет решающим. Определят итоговые места последние две игры», – цитирует Пиоли Football Italia.

Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»:

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