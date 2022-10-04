«Атлетико» проиграл «Брюгге» со счётом 0:2. Гризманн не забил пенальти

Сегодня, 4 октября, состоялся матч в рамках третьего группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и мадридским «Атлетико». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 36-й минуте игры Камаль Сова после паса Феррана Жутглы открыл счёт, на 62-й минуте Жутгла укрепил преимущество своего клуба. Ему ассистировал Тажон Бушанан. На 76-й минуте Антуан Гризманн не реализовал пенальти.
После трёх туров бельгийский клуб набрал девять очков. Команда Карла Хуфкенса лидирует в группе B. На втором месте располагается «Порту» с шестью очками. Леверкузенский «Байер» расположился на третьей строчке, «матрасники» замыкают группу с тремя очками в активе. Стоит отметить, что сегодня португальский клуб обыграл «фармацевтов».
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