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«Атлетико» проиграл «Брюгге» со счётом 0:2. Гризманн не забил пенальти

«Атлетико» проиграл «Брюгге» со счётом 0:2. Гризманн не забил пенальти
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Сегодня, 4 октября, состоялся матч в рамках третьего группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и мадридским «Атлетико». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 36-й минуте игры Камаль Сова после паса Феррана Жутглы открыл счёт, на 62-й минуте Жутгла укрепил преимущество своего клуба. Ему ассистировал Тажон Бушанан. На 76-й минуте Антуан Гризманн не реализовал пенальти.

После трёх туров бельгийский клуб набрал девять очков. Команда Карла Хуфкенса лидирует в группе B. На втором месте располагается «Порту» с шестью очками. Леверкузенский «Байер» расположился на третьей строчке, «матрасники» замыкают группу с тремя очками в активе. Стоит отметить, что сегодня португальский клуб обыграл «фармацевтов».

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур
04 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Сова – 36'   2:0 Жутгла – 62'
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