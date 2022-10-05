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Владелец «Наполи» отреагировал на разгромную победу над «Аяксом»

Владелец «Наполи» отреагировал на разгромную победу над «Аяксом»
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Президент и владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал победу команды в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с амстердамским «Аяксом» (6:1).

«Звёздная команда, космическое выступление. Я горжусь вами! Давай, «Наполи», всегда!» — написал Де Лаурентис в одной из своих соцсетей.

«Наполи» занимает первое место в группе А, набрав девять очков после трёх встреч. «Аякс» — на третьей строчке, заработав три балла. В следующей игре турнира команды также встретятся между собой. Матч пройдёт в Неаполе на стадионе «Диего Арманда Марадона» в среду, 12 октября.

Отметим, что в чемпионате Италии неаполитанский клуб также занимает первое место, после восьми встреч заработав 20 баллов.

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