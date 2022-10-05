Караваев: «Зениту» нельзя так проигрывать «Спартаку». 0:3 — оплеуха

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Кубка России с московским «Спартаком» (0:3).
«Обидно. В таких матчах нельзя проигрывать с крупным счётом. Да, можно в борьбе уступить 0:1, 1:2, но 0:3… Так расклеиваться неприемлемо. Может, к лучшему, что мы так невнятно провели игру, — надеюсь, эта оплеуха в дальнейшем даст импульс только побеждать.
Возможно, «Спартак» больше хотел или где-то был недонастрой с нашей стороны. Хотя в таких матчах его не должно быть. Месяц назад встречались с ними в чемпионате — и совсем другая игра была.
Сколько «Спартак» не выигрывал у нас! Им надо было доказать, что могут победить «Зенит», поэтому так праздновали. Имеют полное право. Победа над главным соперником — это вдвойне приятно», — цитирует Караваева Sport24.
- 5 октября 2022
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