Сёмин: Кварацхелия развивает талант каждый день. Не удивлён его игрой за «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на гол полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (6:1).



«Я не удивлён, что Хвича показывает такую игру и результаты в Серии А и Лиге чемпионов. Каждый талантливый футболист должен развивать свой талант. Кварацхелия его развивает каждый день — с первого дня своей профессиональной карьеры. Он очень уверенно вошёл в «Наполи»: играет на команду, а партнёры ему доверяют. Всё зависит только от него и от его каждодневной работы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



В текущем сезоне Кварацхелия принял участие уже в 11 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

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