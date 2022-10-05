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Гвардиола — о матче с «Копенгагеном»: очень уважаю их. Мои ожидания скромнее, чем у СМИ

Гвардиола — о матче с «Копенгагеном»: очень уважаю их. Мои ожидания скромнее, чем у СМИ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном».

«Мы должны быть осторожны. Оступимся сейчас, и потом не будет времени исправиться. Календарь матчей из-за чемпионата мира очень плотный. Надо привыкать. Мы знаем, как важны домашние матчи. Я смотрел игры «Копенгагена» вчера вечером и сегодня. Это хорошая, очень организованная команда. Нужно будет приложить усилия, чтобы выиграть важный матч. Если в трёх встречах возьмём девять очков, то практически обеспечим себе выход из группы.

Я знаю, какими качествами обладает «Копенгаген». Я удивлён, как много вещей они делают на хорошем уровне. Мои ожидания скромнее, чем у СМИ, которые ожидают от нас победы. Я не такой тренер. Я очень уважаю их — они выиграли чемпионат в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Сити».

Тренерские рекорды Хосепа Гвардиолы:

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