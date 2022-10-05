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Игроки Дании поедут на ЧМ в Катар без семей в знак протеста против нарушения прав человека

Игроки Дании поедут на ЧМ в Катар без семей в знак протеста против нарушения прав человека
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Менеджер Датского футбольного союза (DBU) Якоб Хойер сообщил, что футболисты сборной Дании отправятся на чемпионат мира 2022 года в Катаре без своих семей. Таким образом организация намерена выразить протест против нарушения прав человека в стране.

«Мы не хотим способствовать генерации прибыли для Катара, поэтому решили максимально сократить нашу туристическую активность. Раньше жёны и подруги игроков путешествовали с нами на крупные турниры, но в этот раз мы решили действовать иначе», — приводит слова Хойера Ekstra Bladet.

Ранее стало известно, что шесть городов Франции будут бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Напомним, чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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