Александр Гришин прокомментировал своё возвращение в академию ЦСКА

Бывший тренер академии, а затем молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал своё возвращение в клуб.



«Очень рад снова вернуться в наш замечательный клуб! Хотелось бы лично поблагодарить за эту возможность Евгения Ленноровича Гинера, Романа Юрьевича Бабаева и Олега Дмитриевича Корнаухова.



Очень рад снова увидеть всех работников нашего клуба и академии! Буду стараться как можно эффективнее помогать в развитии молодого поколения, чтобы в будущем они попали в основную команду и достойно представляли ПФК ЦСКА на всех уровнях. Счастлив и благодарен, что я снова дома, и с нетерпением приступаю к работе!» — цитирует Александра Гришина пресс-служба ЦСКА.

Александр Гришин будет помощником тренеров команд, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге. Также он будет помогать в работе с командой, которой предстоит перейти в ЮФЛ в следующем сезоне.