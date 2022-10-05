Работники кухни «Баварии» объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты

Часть работников кухни в «Баварии» объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы и перестали выходить на работу, сообщает Sport Bild.



Раньше «Бавария» всегда выплачивала зарплату сотрудникам кухни через компанию шеф-повара Альфонса Шубека. Однако на данный момент его счета заблокированы, поскольку на него заведено уголовное дело — Шубек подозревается в уклонении от уплаты налогов. Из-за этого работники кухни «Баварии» перестали получать выплаты. Клуб хочет как можно быстрее решить вопрос и планирует немедленно выплатить сотрудникам положенные деньги напрямую, чтобы у игроков не было проблем с питанием.



Напомним, накануне «Бавария» обыграла пльзеньскую «Викторию» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 5:0. Мюнхенский клуб набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.