Работники кухни «Баварии» объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты

Часть работников кухни в «Баварии» объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы и перестали выходить на работу, сообщает Sport Bild.
Раньше «Бавария» всегда выплачивала зарплату сотрудникам кухни через компанию шеф-повара Альфонса Шубека. Однако на данный момент его счета заблокированы, поскольку на него заведено уголовное дело — Шубек подозревается в уклонении от уплаты налогов. Из-за этого работники кухни «Баварии» перестали получать выплаты. Клуб хочет как можно быстрее решить вопрос и планирует немедленно выплатить сотрудникам положенные деньги напрямую, чтобы у игроков не было проблем с питанием.
Напомним, накануне «Бавария» обыграла пльзеньскую «Викторию» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 5:0. Мюнхенский клуб набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.
- 5 октября 2022
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:10
-
16:01
-
15:57
-
15:45
-
15:43
-
15:16
-
15:16
-
15:09
-
14:59
-
14:52
-
14:30
-
14:29
-
14:25
-
14:17
-
13:58
-
13:53
-
13:50
-
13:38
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:06
-
12:59
-
12:59
-
12:57
-
12:38
-
12:29
-
12:25
-
12:05
-
12:05
-
12:04