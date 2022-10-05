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Полузащитник «Барселоны» Кессье получил травму бедра на тренировке

Полузащитник «Барселоны» Кессье получил травму бедра на тренировке
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Ивуарийский полузащитник «Барселоны» Франк Кессье получил травму. Как сообщает официальная страница каталонского клуба в социальных сетях, у хавбека растяжение приводящей мышцы правого бедра.

Это случилось на тренировке сегодня утром, на следующий день после встречи сине-гранатовых с «Интером» в рамках Лиги чемпионов. Во вчерашнем матче Кессье сыграл всего семь минут, заменив в конце второго тайма полузащитника Гави. Напомним, что каталонцы проиграли миланской команде со счётом 0:1.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Сельтой» в рамках восьмого тура испанской Примеры. Если восстановление Кессье пройдёт быстро, то он может быть доступен уже в этой встрече.

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой»:

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