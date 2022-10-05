«Атлетико» достиг соглашения с «Барселоной» о выкупе Гризманна за € 20 млн

«Барселона» и «Атлетико» достигли договорённости о переходе французского нападающего Антуана Гризманна в мадридский клуб на постоянной основе, сообщает в своих соцсетях Mas Atletico.
Отмечается, что «Барселона» и «Атлетико» достигли соглашения, по которому мадридцы заплатят за Гризманна € 20 млн. Ранее 31-летний француз оставался в большинстве матчей на скамейке запасных, выходя на поле лишь с 60-й минуты. Такое решение «Атлетико» было вызвано тем, что в случае определённого количества сыгранных минут в контракте Гризманна активируется обязательный выкуп за сумму в € 40 млн, которую «матрасники» не хотели платить каталонцам.
В текущем сезоне форвард провёл десять матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забив три гола.
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