Нобоа стал лучшим игроком «Сочи» в сентябре

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа стал лучшим игроком команды в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Хавбека выбрали болельщики. 59% фанатов проголосовали за эквадорца.

В сентябре он принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил два гола и получил одну жёлтую карточку. Кристиан принял участие во всех встречах нынешнего розыгрыша турнира. Всего в Российской Премьер-Лиге он забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

После 11 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 29 очками. «Ростов» занимает третье место с 22 очками. На второй строчке чемпионата располагается московский ЦСКА. На четвёртой позиции — «Спартак» с 22 очками. «Сочи» с 17 очками занимает шестое место.