Канчельскис — о Кварацхелии: не каждый футболист может сразу проявить себя в Серии А

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Накануне, 4 октября, экс-полузащитник «Рубина» забил дебютный мяч в Лиге чемпионов. Он помог своей команде разгромить «Аякс» в гостях со счётом 6:1.
«Не удивлён тому, какой футбол сейчас показывает Кварацхелия. Можно порадоваться и поздравить его с тем, как он быстро влился в команду. Не каждый футболист может сразу проявить себя в Серии А. Будем переживать и болеть дальше за него. Нужно поддерживать тех людей, которые не побоялись уехать в другой чемпионат», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
До переезда в Италию Кварацхелия поиграл в Грузии и России. В РПЛ он выступал за «Локомотив» и «Рубин».
- 5 октября 2022
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