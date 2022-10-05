Канчельскис — о Кварацхелии: не каждый футболист может сразу проявить себя в Серии А

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Накануне, 4 октября, экс-полузащитник «Рубина» забил дебютный мяч в Лиге чемпионов. Он помог своей команде разгромить «Аякс» в гостях со счётом 6:1.



«Не удивлён тому, какой футбол сейчас показывает Кварацхелия. Можно порадоваться и поздравить его с тем, как он быстро влился в команду. Не каждый футболист может сразу проявить себя в Серии А. Будем переживать и болеть дальше за него. Нужно поддерживать тех людей, которые не побоялись уехать в другой чемпионат», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

До переезда в Италию Кварацхелия поиграл в Грузии и России. В РПЛ он выступал за «Локомотив» и «Рубин».