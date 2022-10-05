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Р. Билялетдинов: Кварацхелия стал лидером «Наполи». Не удивлён, что у него всё получается

Р. Билялетдинов: Кварацхелия стал лидером «Наполи». Не удивлён, что у него всё получается
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Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением о выступлениях полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвича стал лидером «Наполи». У меня было предположение, что ему нужно будет время на адаптацию, потому что он невзрачно провёл последний сезон в «Рубине». Но он молодец, сумел себя проявить на достаточно высоком уровне, быстро вписался в команду. За его игрой приятно наблюдать. Я не удивлён, что у него всё получается. Хотя если бы не получалось — тоже был бы не удивлён, потому что каждый по-разному адаптируется в одной и той же команде», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие уже в 11 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

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