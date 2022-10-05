«Реал» потерял Себальоса на срок до пяти недель

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос получил травму, из-за которой выбыл на срок от четырёх до пяти недель. Как сообщает издание Marca, у футболиста обнаружен фибриллярный разрыв полусухожильной мышцы в один сантиметр, который он мог получить во время игры с «Осасуной» в минувшие выходные (ничья 1:1).

По ходу встречи футболиста заменили на 53-й минуте из-за мышечного дискомфорта. Данное повреждение было выявлено сегодня днём по результатам медицинских анализов. Завтра клуб проведёт дополнительные тесты, чтобы определить точную степень травмы. Если отсутствие от четырёх до пяти недель подтвердится, игрок вернётся на поле только в декабре, когда после окончания чемпионата мира в Катаре возобновится испанская Ла Лига.

«Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной»:

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