«Реал» Мадрид — «Шахтёр»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Шахтёр».
Ставка: победа «Шахтёра» с форой (+2) за 2.12.
«Идеальное начало сезона для «Реала» закончилось в воскресенье, когда команда неожиданно для всех потеряла турнирные баллы в дуэли с «Осасуной». Карло Анчелотти быстро нашёл причину неудачи – коуч обвинил в потере турнирных баллов международный перерыв. Сегодня у Мадрида есть шанс возобновить победную серию, но сделать это придётся без Тибо Куртуа, который травмирован.
Прогноз на матч «Реал» – «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.
«Шахтёр» лидирует в чемпионате Украины, при этом очень достойно стартовал в группе, где пока на второй позиции. Кроме того, с ноября 2021 года Донецк не проигрывал в официальных соревнованиях, при этом сегодня «горняков» ждёт суровое испытание. Предполагаю, что за счёт класса «сливочные» выиграют, при этом победу жду минимальную», — сказал Мостовой.
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- 5 октября 2022
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