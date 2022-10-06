Ди Мария обошёл Месси в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов

Аргентинский полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария обошёл нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ди Мария отметился тремя результативными передачами в матче с «Маккаби» (3:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, на счету Ди Марии стало 38 результативных передач в Лиге чемпионов, и он вышел на второе место по этому показателю, опередив Месси, у которого 37 результативных передач.

Лидирует по количеству результативных передач в Лиге чемпионов нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, на счету которого 42 результативные передачи. Четвёртое место занимает ещё один нападающий «ПСЖ» Неймар, у которого 32 результативные передачи.