«Ювентусу» повезло. В раздевалке стояла тишина». Аллегри — о победе над «Маккаби»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Маккаби» из Хайфы (3:1) в матче Лиги чемпионов УЕФА.
«Ювентусу» повезло. После матча в раздевалке стояла тишина, которая говорила сама за себя. За 15 минут до конца мы вышли из игры. Затем, сразу после гола, мы испугались, а играть со страхом очень опасно. Мы хотели играть слишком красиво.
Ди Мария — замечательный игрок в завершении, совершал великолепные передачи. Он выдающийся игрок, хорошо демонстрирует себя после отсутствия. Рабьо? Он сильно повзрослел. Ему ещё есть куда расти, нужно совершенствоваться в долгосрочной перспективе с точки зрения вертикальной игры.
«Ювентус» вернулся? Нам нужно делать шаги вперёд. Сегодня Влахович хорошо показал себя с точки зрения технического уровня, но он не смог забить ни одного гола, хотя имел четыре момента. Ему нужно поработать над скоростью паса.
Теперь мы должны победить в Израиле, а потом посмотрим, что случится в Лиссабоне», — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
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