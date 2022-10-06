Тонали — о разгроме от «Челси»: мы не играли как «Милан». Поражение сделает нас сильнее

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали прокомментировал разгромное поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:3).



«Мы не играли как «Милан». Но это поражение может сделать нас сильнее. Трудно анализировать отдельные моменты игры, мы должны анализировать её в целом», — цитирует Тонали пресс-служба УЕФА.



Напомним, на 24-й минуте центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана забил первый гол после передачи Рубена Лофтус-Чика. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе английской команды. А уже на 56-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил счёт (ассистировал ему Рис Джеймс). Вскоре после этого «Милан» пропустил и третий мяч – на этот раз Джеймс забил уже сам с паса Рахима Стерлинга.



«Челси» сравнялся с миланцами по набранным очкам (по четыре), а лидирует в группе E «РБ Зальцбург», у которого пять очков.

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