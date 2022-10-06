Главный тренер «Милана» высказался о поражении 0:3 от «Челси»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал исход матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Лондоне, где его команда уступила «Челси», пропустив три безответных мяча.



«Начали игру хорошо, но потом допустили много неверных решений. Определённо, мы могли добиться большего. Второй гол «Челси» был ключевым в матче, он изменил наше отношение. А на таком уровне нельзя позволять себе сбавлять обороты», – приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА со ссылкой на интервью Amazon Prime.



На 24-й минуте центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана забил первый гол после передачи Рубена Лофтус-Чика. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе английской команды. А уже на 56-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил счёт (ассистировал ему Рис Джеймс). Вскоре после этого «Милан» пропустил и третий мяч – на этот раз Джеймс забил уже сам с паса Рахима Стерлинга.



«Челси» сравнялся с миланцами по набранным очкам (по четыре), а лидирует в группе E «РБ Зальцбург», у которого пять очков.