Дубль Холанда — в видеообзоре матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном»

Вчера, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном». Игра прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере и завершилась в пользу хозяев со счётом 5:0.



На восьмой минуте счёт открыл норвежский форвард «Сити» Эрлинг Холанд. 22-летний игрок оформил дубль уже на 32-й минуте, удвоив преимущество подопечных Хосепа Гвардиолы. На 39-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Копенгагена» Давид Хочолава.

На 55-й минуте четвёртый гол «Сити» с пенальти забил алжирский вингер Рияд Марез. Заключительный мяч во встрече в ворота «Копенгагена» на 76-й минуте забил аргентинский форвард Хулиан Альварес.



«Ман Сити» занимает первое место в группе G, набрав девять очков. Следом идёт «Боруссия» Дортмунд с шестью баллами. По одному очку заработали «Севилья» и «Копенгаген».