Красивый гол Месси — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ»

Вчера, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между лиссабонской «Бенфикой» и «ПСЖ». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась ничьей со счётом 1:1.



Гости открыли счёт на 22-й минуте. Красивый гол забил аргентинский форвард Лионель Месси, пробивший из-за пределов штрафной после передачи от Неймара. На 41-й минуте счёт стал равным, футболист «ПСЖ» Данилу Перейра переправил мяч в свои ворота.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав семь очков после трёх встреч. «Бенфика» набрала аналогичное количество баллов. В следующем туре команды снова встретятся между собой. Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» во вторник, 11 октября. Начало — в 22:00 мск.