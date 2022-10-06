Красивый гол Месси — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ»
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Вчера, 5 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между лиссабонской «Бенфикой» и «ПСЖ». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Гости открыли счёт на 22-й минуте. Красивый гол забил аргентинский форвард Лионель Месси, пробивший из-за пределов штрафной после передачи от Неймара. На 41-й минуте счёт стал равным, футболист «ПСЖ» Данилу Перейра переправил мяч в свои ворота.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав семь очков после трёх встреч. «Бенфика» набрала аналогичное количество баллов. В следующем туре команды снова встретятся между собой. Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» во вторник, 11 октября. Начало — в 22:00 мск.
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