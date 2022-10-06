Форвард «РБ Лейпциг» Андре Силва признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Португалец принял участие в игре 3-го тура с «Селтиком», который завершился со счётом 3:1.
Немцы попытались отличиться уже на 19-й минуте встречи — гол забил нападающий Кристофер Нкунку, однако после проверки повтора системой VAR забитый мяч отменили. Через восемь минут француз снова отличился, и на этот раз гол засчитали, ассистировал ему Андре Силва. На 64-й минуте Андре Силва снова вывел хозяев вперёд, через 13 минут он оформил дубль и укрепил преимущество своей команды.
После той встречи «РБ Лейпциг» набрал первые очки в текущем сезоне Лиги чемпионов и поднялся на третью строчку группы F. «Селтик», в свою очередь, опустился на последнее место, у него одно очко.
- 6 октября 2022
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